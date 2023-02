Juventus, Allegri: "40 punti per salvarci, mi viene da ridere ma è così"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà Salernitana - Juventus la sfida che chiuderà la 21esima giornata del campionato di Serie A. Il match è in programma alle 20.45 all'Arechi e per i bianconeri sarà una gara importante come sottolineato dall'allenatore Massimiliano Allegri che ancora una volta in conferenza stampa ha parlato di punti salvezza: "Il dato di fatto è che abbiamo 23 punti. Noi dobbiamo raggiungere i 40 punti che sono quelli della salvezza, mi viene da ridere ma è così. Il primo obiettivo è prendere chi ci sta davanti".