Lazio, attenta contro il Cagliari: tre giocatori rischiano di saltare il Bologna

Nella sconfitta di Bergamo la Lazio ha dovuto rinunciare ad alcuni elementi importanti della rosa come Zaccagni e Patric che, a meno di sorprese, saranno assenti anche contro il Cagliari. A questi ci si è aggiunto anche Danilo Cataldi squalificato dopo l'ammonizione contro il Napoli. Nella sfida di sabato in Sardegna il numero 32 tornerà titolare in cabina di regia e prenderà il posto di Rovella, anche lui squalificato per diffida dopo la sanzione contro i bergamaschi. In questo senso particolare attenzione andrà prestata a quei giocatori a rischio durante la gara contro il Cagliari. Pellegrini, Romagnoli e Vecino sono gli uomini in diffida nella rosa di Sarri e un giallo potrebbe costargli caro in vista del Bologna.