Lazio-Bologna, Sansone out: mezzo turnover per Thiago Motta

RASSEGNA STAMPA - Turnover ma non troppo. Thiago Motta ridisegna il suo Bologna in vista degli ottavi di Coppa Italia contro la Lazio. Out Sansone che, dopo aver ritrovato il gol in campionato, si deve fermare per almeno un mese a causa della rottura del quinto dito del piede destro. Nel ruolo di prima punta largo a uno tra Barrow e Zirkzee vista l'indisponibilità anche di Arnautovic. Torna Nicolas Dominguez dopo la squalifica. Lui più di Medel per una maglia a centrocampo con Schouten e Moro. Rotazioni anche in difesa. Sosa in coppia con uno tra Soumaoro e Lucumì, Cambiaso può far rifiatare Lykogiannis mentre a destra confermato Posch vista l'assenza di De Silvestri per infortunio. Davanti Orsolini e Soriano i favoriti sulle fasce.