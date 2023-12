Lazio, contro il Frosinone stai attenta: un giallo potrebbe costarti caro

La vittoria contro l'Empoli ha permesso alla Lazio di rialzare la testa, compiendo solo un primo passo nella lunga ricerca di una continuità che in questa stagione non è mai realmente arrivata. La prossima partita contro il Frosinone sarà importante in questo senso, permettendo alla squadra di ottenere altri tre punti e chiudere più in alto possibile il girone d'andata. Nel corso della partita contro i Ciociari, però, i ragazzi di Sarri dovranno prestare particolare attenzione anche alle ammonizioni. Immobile e Zaccagni, in particolar modo, sono i giocatori a rischio squalifica essendo entrati da tempo in diffida ma mentre il bomber rischia di saltare il match per infortunio, l'esterno dovrà prestare attenzione a interventi e proteste per non saltare la partita del 7 gennaio contro l'Udinese,