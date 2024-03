Lazio, Galderisi su Immobile: "Europeo? Se con l'arrivo di Tudor..."

TUTTOmercatoWEB.com

Due vittorie su due per l'Italia di Spalletti dopo le sfide amichevoli con Venezuela e Ecuador. In vista degli Europei, che prenderanno il via a giungo in Germania, rimane però l'incognita del centravanti e soprattutto quella di Immobile, questa volta non convocato per la spedizione in America.

Sul tema ha detto la sua Giuseppe Galderisi ai microfoni di TMW Radio: "Immobile? Non sta passando una grande stagione. Spalletti è stato chiaro, ma se ne gli ultimi mesi, con l'arrivo di Tudor, si riprende... serve gente davanti che sappia segnare. Retegui ha già la valigia pronta, è l'unico che abbiamo per ora. Scamacca ha caratteristiche che si devono avere, così come Raspadori e Lucca".