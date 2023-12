Lazio, Giudice Sportivo: un altro titolare entra in diffida

Un altro biancoceleste entra in diffida. Dopo Zaccagni e Immobile, anche Nicolò Rovella è a rischio squalifica. Confermata dal comunicato del Giudice Sportivo, pubblicato sul sito della Serie A, la quarta sanzione per il centrocampista classe 2001. Ammonizione al Castellani anche per Patric. Si tratta, però, solo del secondo cartellino giallo per il difensore spagnolo in tutto il campionato.