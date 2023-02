Lazio, Immobile: "Non c'è tempo di pensare. Siamo dispiaciuti, ma..." - FOTO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La partita persa dalla Lazio contro la Juventus è stata quella del ritorno in campo da titolare dopo l'ennesimo stop stagionale, nonostante sia stato in campo solo per 45'. La delusione, comunque, è forte in Ciro Immobile che sul proprio profilo Instagram ha postato le foto della gara, aggiungendo nella didascalia il suo commento in merito alla gara: "Dispiaciuti, ma non c’è tempo di pensare a quello che è stato fatto,guardiamo avanti. Testa a Verona forza ragazzi". Parole amare, ma da vero leader che servono a caricare l'ambiente, cancellando la sconfitta di ieri e rilanciandosi verso la prossima partita.