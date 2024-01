Lazio | Raul Moro, l'assist è virale: giocata sublime dell'esterno - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Arriva sul fondo e colpo di tacco a liberarsi dell'avversario, prima di appoggiare a rimorchio per il compagno che mette in rete. L'assist di Raul Moro nella partita tra Real Valladolid e Racing Santander sta facendo il giro della Spagna per la sua qualità e la tecnica sopraffina con cui si è liberato dell'avversario. Partito in prestito durante l'estate per trasferirsi in prestito dalla Lazio nel club biancoviola, il classe 2002 in questa stagione è sceso in campo 22 volte realizzando 4 assist, a secco invece per quanto concerne le reti segnate.