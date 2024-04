Lazio, Tudor richiama tutti agli ordini: il punto sugli infortuni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Tornerà questo pomeriggio la Lazio sotto gli ordini di Igor Tudor. Appuntamento fissato a Formello alle 17, quando dopo due giorni di riposo, la squadra si ritroverà per preparare il match all'U-Power Stadium contro il Monza. Come riporta il Corriere dello Sport, domani invece seduta mattutina alle 11, mentre giovedì di nuovo pomeridiana alle 17.

L'unico assente dovrebbe essere Mario Gila, che ha riportato una lesione di medio grado all'altezza dell'adduttore della coscia sinistra per cui rischia 20 giorni di stop. Come affermato dal dottor Rodia, lo staff medico è ottimista di poterlo recuperare per qualche gara da qui fino alle ultime giornate del campionato. Per il resto, Provedel ha recuperato dalla brutta distorsione alla caviglia, oggi tornerà in gruppo. Tutti gli altri hanno recuperato dai rispettivi infortuni già dal match con il Verona: Lazzari era in panchina, Zaccagni ha segnato il gol vittoria, Kamada ha lasciato alle spalle il fastidio al polpaccio che lo aveva fermato per la semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Juventus. In questo senso, a Monza, Tudor potrà contare su una Lazio quasi al completo.