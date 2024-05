De Zerbi e il futuro dopo il Brighton: "Al momento..."

TUTTOmercatoWEB.com

Futuro ancora tutto da scrivere per l'ormai ex allenatore del Brighton De Zerbi, in queste ore accostato anche alla panchina del Milan. "Non c’è nessun club, nessuno mi ha offerto (niente). Al momento, niente. Lascio due anni di contratto. Forse resterò a casa due, tre, quattro mesi, ma di sicuro non ho nulla. Spero di lavorare ancora in Premier League. Non so dove o quando. Ma è stato un onore lavorare in Premier League", queste le parole del tecnico ai microfoni di Sky Sports Uk.