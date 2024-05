Lazio, Giordano: "Troppi cali nel finale, manca il veleno dei campioni"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex attaccante biancoceleste Bruno Giordano è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare il pareggio della Lazio contro l'Inter e il lavoro finora svolto da Tudor. In particolare poi si è soffermato anche sul ruolo di Kamada, senza dubbio uno dei migliori dell'ultima gara giocata a San Siro. Queste le sue dichiarazioni a riguardo: “L’attenzione viene a scemare nel finale, la Lazio ha perso 6 punti per questi cali recentemente. Vale anche per altre squadre come Atalanta e Napoli. La classifica rende onore al campo, a ciò che realmente è stato fatto durante alla stagione indipendentemente dal valore delle varie squadre. Quest’anno con queste prestazioni la Lazio si trova in una posizione di classifica non buona. La mancata fame e la disattenzione sono tutte costanti che hanno determinato la classifica attuale".

"Manca una caratteristica che appartiene ai campioni: il “veleno” che la Lazio in questa stagione sembra non aver mai avuto. La cattiveria agonistica può essere trasmessa, è una componente allenabile. La Lazio pur cambiando allenatore non è cambiata in questo senso. Gli errori visti a Monza e San Siro sono errori che vengono da lontano. Il ruolo più adeguato per Kamada è quello di che abbiamo visto ieri, un trequartista mobile, rapido, alla Bellingham, che va a ricoprire più posizioni”.