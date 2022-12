Livakovic, eroe con la Croazia. Ma c'è la Lazio nel suo destino...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tre rigori parati su quattro. Livakovic è il grande eroe della Croazia ai Mondiali. Il passaggio del turno contro il Giappone porta la firma del portiere della Dinamo Zagabria. Un nome che dalle parti di Formello non suona affatto nuovo. Durante la scorsa estate, il suo profilo era entrato nei radar della società biancoceleste, alla ricerca di due portieri per sostituire i partenti Strakosha e Reina. Oltre ai nomi dei vari Carnesecchi, Vicario e Provedel (poi arrivato), la nostra redazione aveva riportato l'interesse della Lazio per il classe 1995 nato a Zara. Era lo scorso 10 giugno, poi le cose andarono diversamente. Si decise di puntare su Maximiano prima e Provedel poi, con Livakovic rimasto per il settimo anno di fila alla Dinamo. E ora grande protagonista ai Mondali in Qatar con la sua Croazia.