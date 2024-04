Monza, Palladino avverte la Lazio: "Fame e mentalità, faremo di tutto"

TUTTOmercatoWEB.com

Il Monza sarà il prossimo avversario della Lazio in campionato, subito dopo la partita di domani contro l'Hellas Verona. La squadra di Raffaele Palladino, dopo aver perso in casa contro l'Atalanta nell'ultimo turno di campionato punta a invertire la tendenza nella trasferta di Lecce. Nella conferenza stampa della vigilia il tecnico Palladino si è lanciato anche in ottica futura, spiegando le sue sensazioni anche in vista del match contro la Lazio:

"La partita a Lecce dello scorso anno ha permesso al Monza di conquistare il primo punto in A. L'approdo in panchina mi ha cambiato la vita, abbiamo fatto un percorso straordinario. Adesso mancano 5 partite per concludere la stagione e faremo di tutto per giocarci queste gare fino alla fine con fame e mentalità come abbiamo sempre fatto. Personalmente ho la fortuna di avere tanti giocatori e posso scegliere fra tanti. Per me è molto importante avere tutti a disposizione, per fare rotazioni e avere soluzioni anche a partita in corso. Il nostro obiettivo era la salvezza, il sogno poteva essere l'Europa o potrebbe anche esserlo. Campionato strano, possiamo vincere come possiamo perdere, di certo dobbiamo giocarcela fino in fondo e poi vedere come andrà. Noi siamo partiti con l'obiettivo salvezza mentre Lazio, Torino e Fiorentina avevano altri obiettivi. Non è facile restare attaccati alle altre squadre, ma siamo orgogliosi di essere li a giocarcela e fare più punti possibili in questo rush finale".