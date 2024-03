Orlando sicuro: "Non vedremo più la Lazio noiosa di Sarri"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

"Lazio d'assalto? Sembra che per la sua prima Tudor voglia una squadra così. Poi ci sono degli equilibri da mantenere, ma non credo che sarà più una Lazio noiosa come visto con Sarri. Non c'era mai cambio di ritmo. Già col Frosinone qualcosa si è visto. Mi aspetto una Lazio più arrembante", così Massimo Orlando ai microfoni di TMW Radio ha detto la sua sul big match tra Lazio e Juventus in programma sabato 30 marzo alle 18.00.

Orlando si è soffermato anche sul momento di Immobile: "Immobile si gioca il posto in Nazionale e vorrà fare di tutto in questi due mesi. Sicuramente questo cambio sarà importante per lui. Ma per me se dovesse arrivare un'offerta dall'Arabia credo che ci penserebbe sul serio. A fine carriera se una società ti fa capire che non punta più su di te, che fai? Chiesa invece se la Juve non rinnova non credo che rimarrà. E' troppo importante però e sarebbero dei pazzi se non lo tenessero".