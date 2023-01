Petrucci: "Sarri è stato chiaro, la priorità in questo momento è..."

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto a Lazio Style Radio il giornalista di Sky Sport Matteo Petrucci ha parlato degli scenari di mercato che potrebbero riguardare la Lazio sia nel breve che nel lungo periodo. Ecco cosa ha detto nel corso dell'intervista.

CENTROCAMPO - "Dominguez è un nome che rientra assolutamente in quelle che sono le nuove linee del mercato della Lazio. Relativamente giovane e con una buona conoscenza del campionato italiano. Al momento non è indispensabile a meno che non esca qualche centrocampista".

PRIORITà PER SARRI - "Ha chiesto il terzino sinistro. Vice Immobile? Se arriva bene altrimenti si può andare avanti anche così. Si tratta più di un’opportunità che di una priorità. A sinistra manca una rotazione visto che Sarri non vede molto Radu".

LUIS ALBERTO E MILINKOVIC - "Per Sarri la compatibilità di Luis e Milinkovic non è una prima scelta. Lo spagnolo però ha più volte manifestato la voglia di andare via, il che può essere un problema. Al contempo però le sue prestazioni non sembrano essere influenzate da questa situazione. Quando è in forma è un valore aggiunto. Qualora la prossima estate dovessero andare via entrambi la Lazio avrebbe una discreta somma da investire sul mercato per compensare queste perdite".

IPOTESI PER IL FUTURO - "Zielinski è un profilo gradito al tecnico. Inoltre è in scadenza con il Napoli nel 2024 e l’ingaggio non elevatissimo rientra nei parametri della Lazio. De Paul? Sicuramente costa un po’ di più ma in questo caso c’è da fare i conti con una concorrenza di gran lunga più ampia".