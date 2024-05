Monza, quante assenze contro la Lazio: il punto in infermeria

TUTTOmercatoWEB.com

L'U-Power Stadium si prepara per Monza - Lazio. In occasione del match in programma sabato alle 18, arrivano novità in merito alle condizioni della rosa di Palladino. Il problema alla coscia sinistra avvertito dal difensore del Monza Armando Izzo, durante la partita con il Lecce dello scorso turno, è uno dei temi che l'allenatore dovrà affrontare. Per la gara contro la squadra di Igor Tudor, il Monza dovrà certamente fare a meno del centrocampista Patrick Ciurria, operato nei giorni scorsi al menisco laterale in artroscopia.

A centrocampo non sarà presente nemmeno Roberto Gagliardini, squalificato per somma di ammonizioni, mentre sulla trequarti resta in grande dubbio il recupero di Dany Mota Carvalho. Il portoghese ha saltato gli ultimi tre turni di campionato per la distorsione rimediata contro il Napoli a inizio aprile e anche in caso di convocazione quasi certamente sarà destinato alla panchina.

Come riporta l'ANSA, alla luce di queste defezioni, Palladino potrebbe riproporre Luca Caldirola accanto a Pablo Marì al centro della difesa a quattro, con la posizione di Matteo Pessina a determinare gli altri assetti. Se il capitano dovesse essere schierato sulla trequarti, tandem davanti alla difesa nel 4-2-3-1 con Warren Bondo e Jean Daniel Akpa Akpro. In caso di arretramento di Pessina, Daniel Maldini, Andrea Colpani e Alessio Zerbin favoriti per giocare dall'inizio in supporto di Milan Djuric.