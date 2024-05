Calciomercato Lazio | Tutti su Mandas: un altro club di Premier lo vuole

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Christos Mandas, preso per 900 mila euro dall’Ofi Creta, è già diventato una possibile plusvalenza per la Lazio. Le sue prestazioni, sempre in crescita, hanno attirato l’attenzione di diversi club sia in Italia sia in Europa e ora la società, anche se ieri nell’intervista concessa a Radiosei il diesse Fabiani ha assicurato che resterà in organico, è portata a riflettere sul suo futuro. Il greco, nonostante sia stato convincente finora, non potrà, al momento, sovvertire la gerarchia con Provedel e soffiargli la titolarità. Dall’Inghilterra, riporta Il Corriere dello Sport, oltre al sondaggio del Manchester City si sarebbe interessato anche il Leicester, fresco di promozione in Premier. L’allenatore, Enzo Maresca, lo vorrebbe come rinforzo per la prossima stagione. Servirebbero 15 milioni di euro per portarlo via. A Formello per ora non escludono niente, si attende l’ingresso in Europa per poter pianificare budget e conseguentemente le strategie di mercato. Per ogni giocatore è stato fissato un prezzo, una cessione servirà per smuovere il mercato ma non si sa chi sarà il prescelto. L’indice di liquidità è sempre lì a insidiare Lotito e centrare la qualificazione in qualche Coppa consentirebbe di eliminare certe necessità.

