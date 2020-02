PHOTOGALLERY - Lazio, a Parma la carica dei tifosi: "Bisogna vincere" - FOTO&VIDEO

Bellissima atmosfera a Parma dove le migliaia di tifosi biancocelesti arrivati in Emilia hanno assiepato le strade cittadine sin dall'ora di pranzo. Il clima, contraddistinto da jn freddo secco, è per la presenza fino a questo punto di un tiepido sole, ideale per giocare al calcio. I sostenitori biancocelesti nei locali di Parma hanno intonato a più riprese: "Forza Lazio ale, bisogna vincere".

Parma-Lazio, i tifosi biancocelesti in trasferta

Parma-Lazio, i tifosi biancocelesti in trasferta pt.2

L'arrivo della Lazio a Parma