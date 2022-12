Qatar 2022 | Le partite di oggi, orari e dove vederle in streaming e TV

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

In Qatar la lotta è sempre più dura. In questa fase del Mondiale le squadre si stanno contendendo un posto nella cerchia delle migliori otto. Oggi due squadre verranno eliminate agli ottavi di finale, mentre le altre due passeranno il turno. Alle 16:00 Mbappe sfida Lewandowski in Francia-Polonia, alle 20:00 il Senegal cercherà di scrivere la storia nel match contro l'Inghilterra.

DOVE VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Tutti i match del Mondiale sono disponibili in chiaro sui canali Rai. Tunisia - Francia sarà visibile su Rai 1, mentre Australia - Danimarca su Rai Sport + HD (canale 58). Polonia - Argentina verrà trasmessa su Rai 1 e Arabia Saudita - Messico su Rai Sport + HD. Tutti i match sono disponibili alla visione anche in streaming su Raiplay.