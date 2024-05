Roma, il CIES umilia Lukaku: incapace a difendere. Peggio di lui solo...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di (C) Domenico Cippitelli

Il CIES Football Observatory, una società nota per le sue accurate statistiche sul mondo del calcio, ha di recente pubblicato alcuni dati, e una conseguente classifica, sugli attaccanti dei top 5 campionati europei con meno attitudine al lavoro difensivo. Prendendo in considerazione solo chi ha giocato almeno 1200 minuti in questa stagione ed elaborando il dato prendendo in considerazione la distanza percorsa ad alta velocità in fase difensiva e il numero di pressioni esercitate sugli avversari senza contatto fisico o con la palla, è emerso che il centravanti della Roma, Romelu Lukaku, ha il secondo peggior dato del Continente con un coefficiente di 5,1. Prima di lui c'è solo una vecchia conoscenza della Lazio, o quasi: Mason Greenwood. Cercato in estate dai biancocelesti, l'esterno inglese occupa la prima posizione con un assurdo 2,8. A chiudere il podio è, invece, il talento Kylian Mbappe che doppia Lukaku con il suo 10,9.