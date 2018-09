Roma, Totti: "Ecco cosa succede quando i tifosi della Lazio mi incontrano per strada"

La rivalità tra Lazio e Roma alcune (rare) volte finisce in secondo piano. Succede quando ad esempio, a detta dell'interessato, i tifosi biancocelesti incontrano Francesco Totti tra le vie della Capitale. In un'intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica l'ex capitano giallorosso ha infatti dichiarato: "Ci può essere sempre il cretino che insulta, ma quando li incontro per strada la maggior parte dei laziali sono sportivi, mi fanno i complimenti".