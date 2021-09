Assenza pesante per la Roma nel derby di domenica. Contro la Lazio José Mourinho dovrà rinunciare a Lorenzo Pellegrini che nella sfida contro l'Udinese è stato espulso per somma di ammonizioni. Prima un giallo per un intervento da dietro al 56', l'altro al 90' per una sbracciata ai danni di Samardzic. Il capitano giallorosso non ci sarà dunque nella stracittadina.