Terremoto Turchia, morto il portiere dello Yeni Malatyaspor

Ahmet Eyup Turkaslan ha perso la vita per il terremoto che ha colpito la Turchia. Il 28enne portiere dello Yeni Malatyaspor, club che milita nel campionato di Serie B, è stato trovato morto secondo quanto annunciato dall'allenatore Yilmaz Vural. "Avevo dato due giorni di riposo alla squadra, molti giocatori avevano lasciato la città, non il nostro portiere. I soccorritori sono riusciti a salvare la moglie", le parole del tecnico che si è detto devastato dalla perdita del giocatore confermata anche dal club. Lo Yeni Malatyaspor, club della città di Malatya (tra le piùcolpite dal sisma), è ultimo in classifica in compagnia di Denizlispor e Genlerbirligi con 16 punti in 22 gare.