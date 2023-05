Udinese, allarme per Sottil: tre giocatori a rischio contro la Lazio

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

Grande giornata quella valida per la 35° di Serie A. Questa domenica pomeriggio, alle 15:00 andrà in scena al Franchi Fiorentina - Udinese, attualmente al nono e decimo posto in classifica. La squadra di Sottil però dovrà fare attenzione con le furie viola poiché tre giocatori sono entrati ufficialmente in diffida. Si tratta di Lovric, Success e Udogie. Qualora, uno dei tre dovesse ricevere un'ammonizione, ecco che salterebbe la prossima partita di campionato, quella contro la Lazio di Maurizio Sarri, in programma il 21 maggio alle ore 20:45.