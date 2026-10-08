Lazio, il rinnovo di Floriani resta una priorità: come stanno le cose
RASSEGNA STAMPA - Operazione rinnovo in corso. Dalla cessione praticamente formalizzata dalla Lazio e poi bloccata all’ultimo secondo da Gattuso fino alla titolarità trovata sul campo e a un rinnovo che ora diventa prioritario per il club biancoceleste.
Mesi intensi quelli vissuti da Romano Floriani Mussolini, che come riporta l’edizione odierna del Messaggero si è guadagnato la riga prioritaria nell’elenco dei rinnovi da formalizzare in casa Lazio.
Anche grazie all’addio di Patric il club biancoceleste potrebbe destinare alcuni soldi all’adeguamento contrattuale di 500mila euro per avvicinare il prolungamento rispetto alla scadenza attualmente fissata al 2028 del contratto che lega Floriani Mussolini alla Lazio. I lavori vanno avanti alla ricerca di una firma che permetterebbe di trattenere a Formello un prodotto del settore giovanile del club.