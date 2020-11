Champions League, il programma del Borussia Dortmund alla vigilia del match

Mercoledì la Lazio di mister Inzaghi sarà di nuovo in campo per il match di Champions League contro il Borussia Dortmund in programma alle 21:00 al Westfalenstadion. Questo il programma della vigilia dei tedeschi riportato dall'agenzia ufficiale biancoceleste: "Il tecnico Lucien Favre ed un tesserato interverranno domani in conferenza stampa alle ore 10:30 per presentare la gara di mercoledì, valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. I tedeschi, successivamente, scenderanno in campo alle 17:30 per l’allenamento di rifinitura, sempre presso il proprio campo di allenamento, con i primi 15 minuti aperti ai media".

Lazio - Udinese, Inzaghi: "Sconfitta meritata. Siamo stati presuntuosi..."

MOVIOLA - Lazio - Udinese, Aureliano senza polso: quante perdite di tempo!

TORNA ALLA HOMEPAGE