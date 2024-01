MIXED ZONE - Lazio, Romagnoli: "Squalifica Nord? Ingiusta! C'è stata disparità..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Alessio Romagnoli - a qualche minuto dalla fine della sfida tra Lazio e Napoli - ha commentato il pareggio ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista:

Partita bloccata, nel finale è mancata la lucidità per il guizzo vincente…

“Abbiamo fatto una buona partita sotto tutti i punti di vista. Abbiamo creato molte occasioni, molte più di loro. Abbiamo sofferto veramente poco. Sarebbe stata una vittoria fondamentale, prendiamo un solo punto. Andiamo avanti e pensiamo alla prossima”.

Cosa è mancato?

“È mancato qualcosa negli ultimi metri, fin lì arrivavamo molto bene. C’è mancato solo quello direi”.

Potevate fare qualcosa di più dal punto di vista del coraggio?

“La squadra ha avuto coraggio, ha creato molto di più. Il Napoli è sempre una squadra fortissima. La partita l’abbiamo fatta, dispiace non vincere perché era fondamentale farlo ma la prestazione è stata buona”.

Che idea ti sei fatto di questo Napoli?

“Se è campione d’Italia un motivo ci sarà. Hanno giocatori validi, che giocano in nazionale. Per me è una squadra molto forte”.

Come vi preparate a questo periodo così complicato?

“Lavorando giorno dopo giorno e pensando una partita alla volta”

Tifosi, vi sono mancati?

“Per me non è giusto quello che hanno fatto ai tifosi, c’è stata disparità nei giudizi tra Udine e qui. Purtroppo la Lazio viene penalizzata spesso sotto questo punto di vista, non so perché ma loro (i tifosi, ndr) sono fondamentali per noi, è sempre bello averli”.

