Calciomercato Lazio: il Cagliari insiste per Fares, ma l'intesa è lontana

Ci sarà una piccola rivoluzione in casa Lazio e non potrebbe essere altrimenti. Con l'addio di mister Inzaghi e l'arrivo di Maurizio Sarri alcuni giocatori sono destinati a lasciare la Capitale. Tra questi sembra esserci anche Mohamed Fares. L'algerino è stato acquistato solo un anno fa ma in questa stagione non ha convinto nonostante il tecnico gli abbia dato più di una chance. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei per l'algerino si sarebbe fatto avanti in maniera concreta il Cagliari che ha proposto un prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Offerta respinta dalla Lazio che vorrebbe 8 milioni e una trattativa impostata su basi diverse (obbligo al posto del diritto e a cifre più alte). Su di lui ci sono anche Torino, Fiorentina e Verona.

