Calciomercato Lazio, Il Messaggero: "Tre big sulle tracce di Luis Alberto"

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Grandi manovre in casa Lazio per consegnare la nuova squadra a Maurizio Sarri. Tanti i nomi offerti, sondati o semplicemente emersi per deduzione in questi giorni. Il tecnico toscano sta valutando con la dirigenza biancoceleste quali profili potranno essere più congeniali al proprio gioco e nel frattempo ha messo dei paletti. Alcuni calciatori della rosa, infatti, sono stati definiti intoccabili e tra questi non poteva non esserci Luis Alberto. Nonostante questo, però, le qualità del Mago hanno fatto finire lo spagnolo nella lista dei desideri di parecchi top club. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, l'ex Liverpool piace a Milan, Juventus e Real Madrid. La sua valutazione è alta e i biancocelesti pretendono almeno 60 milioni di euro. Non è escluso, però, che le tre società possano inserire delle contropartite interessanti. Nei rossoneri c'è Alessio Romagnoli, accostato più volte ai colori biancocelesti di cui è anche tifoso. Nella Vecchia Signora c'è Arthur che Sarri avrebbe dovuto allenare in bianconero, ma poi le strade con i piemontesi si sono divise. Difficile la pista che porta al brasiliano che con la società di Agnelli guadagna 6 milioni a stagione. Tra i blancos, invece, è tornato Ceballos, calciatore a lungo monitorato da Sarri. Un'operazione complessa che, nonostante l'inserimento di alcuni giocatori, prevede comunque un esborso economico importante (tra i 30 e i 40 milioni). La Lazio si tiene stretta Luis Alberto, ma si sa il mercato è imprevedibile.