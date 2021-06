Calciomercato Lazio, l'agente di Torreira apre: "Vuole tornare in Italia"

Lucas Torreira resta in cima alla lista della Lazio per rinforzare la mediana di Sarri. Un nome intrigante, contatti con l'Arsenal ce ne sono stati e ce ne saranno per trovare l'intesa. Con il giocatore un accordo di massima sull'ingaggio c'è già. I Gunners chiedono una cifra poco inferiore ai 20 milioni di euro. L'uruguaiano preme per lasciare Londra e tornare in Italia e la Lazio sarebbe meta più che gradita. La conferma arriva dall'agente di Torreira, Pablo Bentancur, che ai microfoni di Tuttomercatoweb ha parlato così: "Lucas vuole tornare in Italia. Mi hanno chiamato dalla Francia, dalla Russia e dalla Spagna. Ma Lucas ha voglia di riabbracciare il campionato italiano per tornare a dimostrare ancora il suo valore. L’Arsenal ha capito la situazione e ci verrà incontro”. Un indizio importante, la Lazio lavora per trovare la quadra definitiva.

Pubblicato 25/06 ore 01:00