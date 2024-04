Lazio, Luis Alberto decisivo. La società lo celebra: "E quando ti vedo..." - VIDEO

Quinto gol in campionato per Luis Alberto, che ha regalato la vittoria alla Lazio contro il Genoa. Dopo l'uscita 'estemporanea' nel post partita contro la Salernitana, lo spagnolo ha esultato indicando lo stemma biancoceleste, come ha fatto già in passato. La società per l'occasione ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram tutto incentrato sul Mago: si ripercorrono tutte le sue giocate più belle e tutti i suoi 'gesti d'amore' per il club laziale, fino ad arrivare al gol decisivo a Marassi. In sottofondo la canzone "Guasto d'amore" di Bresh, noto tifoso rossoblù, con una parte del testo che risuona: "E quando ti vedo, mi fai innamorare...". Di seguito il filmato.