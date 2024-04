Lazio, Muriqi si divora un gol clamoroso contro il Real Madrid: l'errore a porta vuota - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo alcune stagioni negative con indosso la maglia della Lazio, a Maiorca sembrava aver ritrovato la via, tornando a segnare con una continuità invidiabile. Nella stagione in corso, però, Vedat Muriqi non è riuscito ad andare sopra i 5 gol e gli errori sotto porta iniziano ad avere un peso anche in termini di classifica, dove gli isolani sono impegnati nella lotta per non retrocedere. In questo senso ha fatto notizia anche in Italia il presunto gol divorato dal Pirata nell'ultima partita persa 0-1 contro il Real Madrid. L'ex attaccante biancoceleste, dopo aver recuperato un pallone su Lunin, va a calciatore a botta secca verso lo specchio completamente vuoto, ma l'intervento dell'estremo difensore russo è fondamentale per sporcargli il tiro e costringerlo a calciare a lato. Un'occasione che ha pesato come un macigno sulla sfida e definita come 'un clamoroso errore' nel post social dedicatogli da Dazn.