WOMEN | Lazio, Guarino: "Partenza positiva. Con la Juve sarà..."

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Rita Guarino, doppio ex della sfida Lazio Women - Juventus, è intervenuta ai microfoni ufficiali del club alla vigilia della sfida al Fersini. Le sue parole:

Due pareggi nelle prime due uscite per la Lazio. Qual è il suo giudizio sull'inizio di stagione delle biancocelesti?

"La partenza della Lazio è stato decisamente positiva considerando che stiamo parlando di una neopromossa in Serie A. Due punti possono sembrare pochi, ma sono arrivati risultati importanti, soprattutto tenendo conto del contesto in cui sono maturati, tra il pareggio nel derby contro le Campionesse d'Italia e la trasterta di Genova. Ho visto una squadra che ha già un identità ben definita, con basi solide su cui costruire e perseguire gli obiettivi fissati dal club. Questo è solo l'inizio di un percorso che la porterà a crescere ancora".

Ora arriva la grande sfida con la Juventus a punteggio pieno. Che gara si aspetta?

"Sarà una partita molto intensa e combattuto, giocata a viso aperto da entrambe le squadre. La Juventus è in forma, a punteggio pieno, e ha un potenziale offensivo che può dare vita a molte soluzioni in fase d'attacco. Tuttavia, le bianconere sono reduci dall'impegno in Champions League contro il PSG non avendo avuto dunque molto tempo per recuperare. Questo potrebbe rappresentare un vantaggio per la Lazio che dovrà cercare di sfruttare ogni occasione per mettere la Juventus in difficoltà”.

Dopo le prime due giornate, la Serie A si sta dimostrando un campionato ricco di sorprese. Si aspettava un inizio cosi equilibrato?

"Si, devo dire che non mi sorprende del tutto. La Serie A è un campionato molto competitivo e ogni stagione presenta sorprese. Alcune squadre partono subito forte, altre hanno bisogno di tempo per trovare il loro ritmo. È proprio questo equilibrio a rendere il campionato così emozionante e imprevedibile. Ogni gara è una storia a sé e ciò rende la corsa al titolo e alla salvezza ancora più aperta".

Nella stagione 2001-02 ha vestito la maglia della Lazio conquistando lo Scudetto. Che ricordo ha di quel trionfo?

"Quella è stata un'annata meravigliosa con una squadra affiatata e determinata. La finale Scudetto, vinta ai rigori a Pisa contro il Foroni Verono, e un momento che non dimenticherò mai. È stata un'emozione incredibile".

Da allenatrice, invece, ha conquistato il titolo in quattro occasioni alla guida della Juventus. Che esperienza è stata quella in bianconero?

"Sicuramente straordinaria. Non solo per i successi in campo, ma anche per aver contribuito alla crescita del calcio femminile in Italia, accendendo l'interesse di media, tifosi e altri club. Ogni stagione è stata un'opportunità per imparare e crescere. Quei quattro anni sono stati davvero speciali. Ho vissuto emozioni uniche e ho avuto il privilegio di lavorare con un gruppo di altissimo livello".

