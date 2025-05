Calciomercato Lazio | C'è anche il Feyenoord su Szymanski: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Newspix/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO - Il futuro di Sebastian Szymanski sarà lontano dalla Turchia. Nei giorni scorsi si era parlato di un interesse della Lazio per il centrocampista del Fenerbahce e di un'offerta ci circa 15 milioni di euro, con il club turco disposto a cederlo alle giuste condizioni. Dalla Polonia confermano l'interesse biancoceleste e rilanciano con un possibile ritorno in Olanda: stando a quanto riportato dal giornalista polacco Mateusz Borek, anche il Feyenoord sarebbe sulle tracce del centrocampista classe '99.

Per Szymanski sarebbe un ritorno in quel di Rotterdam. Borek al programma Sportowy lancia la notizia e punge la Lazio: "Sicuramente Mariusz Piekarski (ex calciatore polacco, ndr) non sarebbe d'accordo sul fatto che Sebastian Szymanski giocherebbe alla Lazio per meno che in Turchia. Ho sentito dire che a Rotterdam c'è il sogno di un centrocampo polacco - Sebastian Szymanski e Jakub Moder. Lo ricordano in modo fenomenale. C'è pressione, c'è passione per spendere diversi milioni di euro. Si rendono conto che sono state due buone stagioni al Feyenoord, una stagione in Champions League".

Infatti, Szymanski ha giocato la stagione 2022/2023 a Rotterdam, quella interrotta per la Coppa del Mondo in Qatar, a cui ha partecipato anche lui. In 40 partite il polacco segnò dieci gol e divenne campione dei Paesi Bassi. Un ritorno in Olanda o una nuova avventura in Italia? La Lazio non sembra essere la sola pretendente, ma giocare in una competizione come la Serie A con prospettive europee e in una città come Roma può essere un fattore non da poco.Szymanski vedrebbe di buon grado un trasferimento alla Lazio, non resta che attendere se ci saranno sviluppi per questa trattativa.

