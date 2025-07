Lazio | Lotito incontra Puller, misteriosa visita dell'uomo d'affari: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Incontro avvolto da un alone di mistero quello andato in scena ieri a Roma tra Claudio Lotito e Michele Puller, un uomo d'affari che in Germania è stato soprannominato "l'italiano che salva le aziende tedesche". Nato in Italia nel 1948, il businessman ha costruito le sue fortune in Vestfalia in diversi settori, per poi avvicinarsi al calcio in un secondo momento, scalando le gerarchie del Borussia Dortmund fino a diventarne il vicepresidente del consiglio economico. A riportare del meeting è il Corriere dello Sport, che racconta come Puller sia un vero e proprio esperto in fatturati, bilanci e investimenti.

La chiacchierata con il patron biancoceleste, vista l'impossibilità attuale della Lazio di operare sul mercato, potrebbe aver avuto come argomento di discussione eventuali future operazioni di compravendita oppure, addirittura, il possibile futuro del club. Non è al momento noto se a Puller siano stati richiesti dei semplici consigli economici o altro, ma, quello che è certo, è che in tutte le ultime occasioni in cui si è avvicinato al mondo del calcio lo ha fatto con mire imprenditoriali.

