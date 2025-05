Ex Lazio | De Silvestri: "Mihajlovic un secondo padre". E su Delio Rossi...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lorenzo De Silvestri, fresco del successo in Coppa Italia contro il Milan e della conseguente qualficazione in Europa, ha rilasciato un'intervista all'edizione online del quotidiano "Domani". Parlando della sua carriera, è partito dagli inizi raccontando degli insegnamenti trasmessi dal padre e dall'esordio in Serie A fatto con la maglia della Lazio. "Mio padre mi ha inculcato lo spirito del sacrificio, ci sono voluti alcuni anni per convincerlo sul calcio. Per questo ho iniziato tardi, a 12 anni", ha dichiarato.

Poi, la prima volta nel massimo campionato italiano sotto la guida di Delio Rossi che ha definito così: "È il mio padre calcistico, mi ha disciplinato a livello tecnico e tattico. Ha investito tanto su di me. Senza di lui non sarei diventato il calciatore che sono". Infine, su Mihajlovic: "È stato il mio secondo padre. Mi ha insegnato a prendere di petto ogni situazione. Mi ha fatto piangere quando non mi schierava titolare a Firenze, io che mi consideravo già arrivato e iniziavo già a tirarmela inconsciamente. C'è sempre stato e c'è sempre per me, come io ci sarò sempre per i suoi figli".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.