Lazio, Pedro sta vivendo una stagione d'oro: i suoi numeri sono surreali

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Pedro Rodriguez è stato decisivo ancora una volta. La doppietta segnata contro l'Inter è stata la terza nell'arco di una stagione nel corso della quale è riuscito a segnare 14 gol a livello stagione e servire 5 assist giocando 2.044' in totale, con una media di una rete ogni 146'. Una seconda giovinezza per un giocatore di 37 anni che ha deciso di fare un patto con l'eternità pur di continuare a emozionare e deliziare i tifosi, ma soprattutto per non smettere di essere decisivo come ha sempre fatto nell'arco della sua carriera.

LA QUARTA MIGLIOR STAGIONE DI PEDRO - Proprio in riferimento alla carriera di Pedro, il 2024/2025 è stato per lui un anno speciale. Mai era riuscito a segnare così tanti gol in Serie A da quando si trasferì nell'estate del 2020 alla Roma, avvicinandosi alla doppia cifra solo nel 2021/2022 quando con Sarri alla guida la Lazio si classificò seconda in campionato. Sono passate altre tre stagioni, eppure per Pedro si è solo ridotto il minutaggio, non di certo la voglia di segnare. Basti pensare che se consideriamo il rendimento in campionato nella sua carriera, tra Liga, Premier League e Serie A, quella di quest'anno è la sua quarta miglior stagione per gol fatti. La migliore risale al 2013/2014 quando le marcature furono 14.

UNA MEDIA DA FAR SPAVENTO - A impressionare maggiormente, però, sono due aspetti su tutti. Il primo: la media gol in Serie A. Come detto, quest'anno Pedro ha ridotto notevolmente il suo minutaggio. In campionato con Baroni vanta 29 presenze, di cui 6 da titolare, per un totale di 1.057'. Facendo una semplice divisione esce fuori il riassunto dell'annata dell'esterno di Tenerife, in grado di segnare una rete ogni 106' (quasi un gol a partita). Basti pensare che nella già citata stagione 2013/2014, quando andò in gol per 14 volte, la media era di 168'. Ancor più sorprendente è il rapporto conclusioni-gol. In questa Serie A, infatti, Pedro conta 30 tiri (13 in porta) totali, il che significa che ha trovato la rete ogni 3 conclusioni. Per fare un parallelo in casa Lazio: al Taty Castellanos sono serviti in totale 98 tiri per segnare lo stesso numero di gol.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.