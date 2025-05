Lazio, Patric e il messaggio per Reina: "È stato un vero piacere amico mio" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Pepe Reina ha deciso di appendere i guantoni al chiodo, lo ha annunciato in un'intervista rilasciata in questi giorni e dopo la sfida tra Como e Inter, che segnerà la fine della stagione, saluterà definitivamente il calcio giocato. Via social, oltre alla Lazio, anche qualche ex compagno ha voluto mandargli un messaggio e congraturlarsi con lui per la carriera fatta. Tra questi, Patric che, come si legge nella sua ultima story su Instagram, ha scritto: "Congratulazioni per la tua incredibile carriera amico mio, non solo per quello che hai ottenuto ma per come lo hai raggiunto che lo rende ancor più speciale. È stato un vero piacere condividere lo spogliatoio con te e poter condividere tanti momenti fuori dal campo sia con te sia con la tua meravigliosa famiglia. Sei una leggenda pepon".

