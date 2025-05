Lazio, il saluto a Reina: "Buona 'pensione' Pepote!" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pepe Reina ha deciso di appendere i guantoni al chiodo. Il portiere, 42 anni, chiuderà con il Como la sua lunghissima carriera per iniziare una nuova avventura come allenatore.

Tantissimi i messaggi arrivati all'indirizzo dello spagnolo tra cui anche quello della Lazio, con cui Reina ha giocato per due stagioni, che ha voluto salutarlo così augurandogli il meglio per il futuro: "Tanti auguri per la tua 'pensione', Pepote".

