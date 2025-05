Mancini: "Mai bisticciato con Immobile. Lazio? Baroni non poteva fare di più"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto Mancini, intervenuto nel pomeriggio ai microfoni di Radio Laziale, ha affrontato alcuni temi caldi del momento in casa Lazio e in generale, nel calcio italiano. Queste le parole dell'ex calciatore: "A che punto è il calcio italiano, se è in risalita? Bisogna vedere con che anni paragoniamo, è chiaro che non è più quello che era fino agli anni 2000. Quegli anni lì, dal’80 in poi, sono arrivati grandi campioni. Se si paragona con quegli anni lì, no. Il calcio italiano è questo, sempre stato importante e difficile. Perché c’è stato questo calo? Perché gli altri campionati, come quello inglese, prendono tanti soldi dai diritti tv e possono investire di più. Stadi sempre pieni e nuovi. Questa cosa degli stadi non ci fa onore. In Europa tutti hanno stadi all’avanguardia e noi no, è un peccato. Se probabilmente fossero migliori, si riempirebbero in tutte le città”.

“La Lazio sta lottando per la Champions, mi sembra abbia fatto un ottimo campionato fino a oggi. E anche questa la bellezza di Roma, il derby deve essere eterno. Sono lì entrambe a giocarsi la Champions. Mi sembra che sia un buon campionato. Baroni? Non poteva fare di più, meglio di così al primo anno. Deve conoscere i giocatori e anche Roma, che non è semplice. Un allenatore nuovo che arriva ha bisogno di tempo, il secondo anno farà molto meglio. Conoscerà meglio tutti. Tutte le squadre lavorano per migliorare anno dopo anno”.

“Emozione del gol di Aguero? È stata una bellissima giornata, però è tipo Inter- Barcellona. Se ci sei dentro devi arrivare vivo alla fine. È meglio farli un po’ prima i gol che all’ultimo secondo. Futuro, se torno in pista? Vedremo se arriva qualcosa di nuovo”.

“Casadei? Beh, bravo. Peccato che non sia arrivato alla Lazio. Rovella? È molto migliorato in questi anni e penso che possa farlo ancora, è un buon play. Sa fare tutto come centrocampista”.

“Immobile in Nazionale? Mai bisticciato, mai lasciato fuori. Con me ha sempre giocato, magari non tutte ma la maggior parte delle volte si anche perché avevamo lui e Belotti. È stato anche uno che ha fatto più gol. Non è semplice farli in Nazionale, il livello è sempre più alto perché incontri squadre con giocatori forti".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE