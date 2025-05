Roma, nuovo nome per la panchina: in corsa anche Espirito Santo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non è ancora arrivata una decisione ufficiale sul nuovo allenatore della Roma per la prossima stagione, visto il ritiro di Claudio Ranieri. Dopo la smentita riguardo al profilo di Jurgen Klopp, è spuntato fuori un altro nome in corsa per la panchina giallorossa. Secondo quanto riportato da Relevo si tratterebbe di Nuno Espirito Santo, attuale tecnico del Nottingham Forest, settimo in Premier League. L'offerta per il portoghese sarebbe di due anni di contratto.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.