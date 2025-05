Lazio, cosa succederebbe con la Conference? Cambia il calendario per...

A una giornata di campionato dal termine, la Lazio è ancora in corsa per tutte le competizioni europee. Dall'obiettivo più complicato, la Champions League, a quello più alla portata a livello di punti, la Conference League. Ne manca uno solo, infatti, per l'aritmetica qualificazione al terzo torneo internazionale. In quel caso cambierebbe sia il calendario che la preparazione dei biancocelesti, proprio in virtù del format della Conference.

Per qualificarsi alla fase campionato, infatti, bisogna prima passare per i preliminari. La Lazio eventualmente giocherebbe l'ultimo turno, quello degli spareggi, in base al ranking per coefficienti (Italia attualmente seconda). Le due sfide, divise tra andata e ritorno, sarebbero in programma per il 21 e il 28 agosto 2025, in mezzo all'inizio della nuova stagione di Serie A.

