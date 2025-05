Napoli, Meret ringrazia la Lazio: "Per fortuna che ha pareggiato..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio ferma l'Inter, e il Napoli esulta. Il gol di Pedro su rigore ha regalato il pareggio ai biancocelesti, evitandi il sorpasso dei nerazzurri in cima alla classifica di Serie A sulla squadra di Conte, costretta allo 0-0 contro il Parma. Nel post partita, in conferenza stampa, il portiere azzurro Alex Meret ha raccontato gli ultimi minuti vissuti dal campo, compresa la felicità per il 2-2 della Lazio.

Questo è ciò che ha detto: "Gli ultimi minuti sono stati una montagna russa, vedevo la panchina con le facce tristi, poi per fortuna la Lazio ha pareggiato e ci abbiamo provato fino alla fine ad andare in vantaggio. Ma era anche importante non prendere gol, ci teniamo stretto questo punto e ora vogliamo chiudere in bellezza".

