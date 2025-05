Lazio, senti Mandas: "Sono orgoglioso, ma ora ci manca..." - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

La stagione della Lazio non è ancora finita. Gli ultimi novanta minuti saranno fondamentali per garantirsi un posto in Europa, obiettivo che Christos Mandas che con un post sul proprio profilo Instagram ha voluto ribadire: "Ci aspetta ancora una partita importante per raggiungere il nostro obiettivo. Orgoglioso di questa famiglia che siamo!.."

