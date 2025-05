"Ecco la Zona Pedro": Dazn raccoglie i suoi gol in extremis! - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

"Ecco la Zona Pedro". È questa la didascalia che accompagna il post Instagram pubblicato da Dazn, e che raccoglie tutti i gol in extremis siglati dallo spagnolo in questa stagione. Dalla rete contro l'Empoli a quella col Genoa, passando per il rigore trasformato contro il Milan e per la marcatura contro il Parma. Infine, il gol di ieri a San Siro contro l'Inter. Ancora nel finale della partita, ancora decisivo per il risultato. Di seguito il post:

