Roma, Ranieri rassegnato: "Non andremo in Champions. C'è chi ha..."

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1 in occasione della trasmissione Un Giorno da Pecora, parlando di molti temi, tra qui quello relativo al suo futuro: "Quando smetterò di allenare dovrò pensare a fare il bene della Roma in un altro modo, molto importante e molto difficile". Il tecnico ha parlato anche delle possibilità che la sua squadra possa, alla fine, qualificarsi in Champions: "Più facile la Roma in Champions o che la Meloni si dimetta? Noi non andremo in Champions League, ci proveremo con tutte le nostre forze, ma credo che la Juventus abbia più chance di noi”.

