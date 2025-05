Calciomercato Lazio | Ioannidis nel mirino: Il Panathinaikos apre alla cessione

CALCIOMERCATO LAZIO - La stagione è quasi conclusa e iniziano i primi sondaggi per i rinforzi. La Lazio ha ancora il quesito su quale competizione europea giocherà il prossimo anno, ma Lotito e Fabiani hanno già iniziato a guardarsi intorno. I rumors si rincorrono, sia in entrata che in uscita. Insistenti sono le voci che vedrebbero Castellanos con un probabile futuro in premier; così come i dubbi circa la situazione di Guendouzi, ma non solo.

In entrata la Lazio gioca ancora a carte coperte. Sono al vaglio diverse possibilità, ma dalla Grecia torna in auge un nome che era già stato accostato ai biancocelesti la scorsa estate: si tratta di Fotis Ioannidis, centravanti classe 2000 del Panathinaikos. Stando a quanto riportato in Grecia da Sport24, il Panathinaikos sarebbe costretto a vendere qualche pezzo pregiato per appianare la propria situazione economica e per rispettare i paletti UEFA. I due papabili a lasciare il club sono Vagiannidis e Ioannidis, con il secondo che sarebbe nel mirino di Bologna e Lazio.

La scorsa estate il Panathinaikos ha fatto muro rifiutando le offerte, ma quest'anno non potrà più farlo. L'attaccante greco e capitano del club non ha mantenuto il livello degli anni precedenti e, proprio per questo, il Panathinaikos non potrà tirare troppo sul prezzo. Qualora dovesse arrivare un'offerta vicina ai 20 milioni di euro, Ioannidis sarebbe pronto a partire e iniziare una nuova avventura. Il futuro di Castellanos è in dubbio, ma la Lazio sembra alla ricerca di un'altra punta a prescindere dalle mosse dell'argentino e il nome di Ioannidis va sicuramente tenuto in considerazione.

