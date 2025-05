Lazio, Mancini e l'aneddoto sulla maglia gialla: "Propose di farla rossa..."

TUTTOmercatoWEB.com

Valerio Spina, in occasione della promozione di "Diluvio e Delirio, lo scudetto più incredibile di sempre", libro realizzato assieme a Manuele Baiocchini, ha raccontato un aneddoto che coinvolge Roberto Mancini. Ai microfoni di Ball Boyz racconta di quando la Lazio ha scelto di realizzare la maglia gialla, ma prima di arrivare a ciò ci fu un contrasto con la tifoseria visto che il club era vicino a realizzare una maglia rossa. Cosa che a Roma, con la rivalità cittadina, non è proprio il caso di fare.

Ecco di seguito l'aneddotto: "Roberto Mancini alla Samp aveva avuto come terza maglia una maglia rossa che aveva portato fortuna e dice a Furio Focolari 'Perché non facciamo la maglia rossa?', lui gli dice vabbè, vediamo, ci pensiamo un attimo, cominciano a preparare dei modelli. Lazio, maglia rossa, insomma diciamo non è proprio il massimo come idea. Questa notizia esce perché comunque cominciano a girare dei modelli e i tifosi impazziscono: 'No no, la maglia rossa non la vogliamo'. Ma non sanno che è un'idea di Mancini. Quindi fecero uno striscione intimidatorio per Furio Focolari, che nell'ambiente era conosciutissimo come storico tifoso della Lazio. Al che i due si sentono e Focolari dice a Mancini: 'Fidati, non si può fare, meglio quella gialla'. Tra l'altro aveva anche un po' di tradizione con la Lazio che spesso è stata la seconda o la terza maglia. Aveva delle bande nere e il logo rosso in mezzo, quindi questo logo tra l'altro rosso sul giallo ha creato non poche polemiche ma con quella maglia lì, gialla, la Lazio vince la sua prima Coppa Europea, l'ultima edizione della Coppa delle Coppe nel 1999 a Birmingham. Gol di Vieri e gol di Nedved".

