Inter - Lazio, Biasin sull'episodio del 2-2: "Se non mi danno quel rigore..."

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero e noto tifoso nerazzurro, durante la puntata di Pressing di ieri sera su Canale 5 si è espresso su Inter - Lazio. In particolare, TMW riporta le sue parole in merito al rigore che ha consentito alla Lazio di agguantare il pareggio nei minuti finali. Ecco di seguito le sue parole: "Se quel rigore lì non me lo danno, mi arrabbio. Infatti mi sono arrabbiato in Lecce-Inter con lo stesso episodio con Baschirotto che non è stato dato".

