Inter - Lazio, le pagelle dei quotidiani: Pedro infinito, Isaksen impalpabile

RASSEGNA STAMPA - Uno straordinario Pedro acciuffa il pareggio contro l'Inter grazie ad una pesante doppietta e porta alla Lazio un punto che serve poco in ottica quarto posto. Dopo essere andata due volte in svantaggio, la squadra di Baroni è riuscita a riprendere in entrambi i casi i padroni di casa grazie all'ennesimo ingresso in campo dello spagnolo, che con un rigore perfetto al 90' ha fissato il risultato sul 2-2 finale.. Con il pari, i biancocelesti sono praticamente certi di un piazzamento europeo, ma il sogno Champions League sembra ora compromesso. Ecco di seguito le pagelle dei quotidiani:

CORRIERE DELLO SPORT - Mandas 4; Marusic 6.5, Gila 6 (90+7' Gigot sv), Romagnoli 6, Tavares 5.5 (65' Hysaj 6); Guendouzi 6.5, Rovella 6.5; Isaksen 4 (52' Pedro 8), Vecino 6.5, Dia 7; Castellanos 6. All. Baroni 6.5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Mandas 5.5; Marusic 5.5, Gila 6 (90+7' Gigot sv), Romagnoli 5.5, Tavares 5 (65' Hysaj 6); Guendouzi 5.5, Rovella 7; Isaksen 4.5 (52' Pedro 7.5), Vecino 6.5, Dia 6.5; Castellanos 6.5. All. Baroni 6.

IL MESSAGGERO - Mandas 5.5; Marusic 5.5, Gila 6 (90+7' Gigot sv), Romagnoli 6, Tavares 6 (65' Hysaj 6); Guendouzi 5.5, Rovella 6; Isaksen 5 (52' Pedro 8), Vecino 6.5, Dia 5.5; Castellanos 6.5. All. Baroni 6.5.

